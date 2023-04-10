Альфа-Банк заплатит за покупки в супермаркетах по кредитным картам

Альфа-Банк заплатит 20% кэшбэка за покупки по кредитной карте в супермаркетах, сообщает пресс-служба банка.

Воспользоваться предложением могут как новые, так и действующие клиенты банка, у которых не было кредитных карт Альфа-Банка за последний год. Для получения кэшбэка необходимо оформить кредитную карту «Год без %» до 7 мая 2023 года.

Кэшбэк начислится за все покупки в супермаркетах, совершенные до 7 июня.

Ранее Альфа-Банк отменил комиссии за все платежи и переводы. Комиссии отменены для переводов и платежей с карты на карту, по реквизитам в приложении и Альфа-Онлайн, через СБП по номеру телефона даже на суммы выше 100 тысяч рублей и за рублевые переводы с карты на карту в большинство зарубежных банков.