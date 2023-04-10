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Eurocontrol: запрет на полеты из России в страны Европы сохранится до 2029 года

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Действующий запрет на осуществление авиарейсов из России в страны Европы, с большой долей вероятности, будет в силе в ближайшие годы — вплоть до 2029 года. Такой прогноз дали эксперты Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol).

28 февраля 2022 года власти Евросоюза (ЕС) приняли решение полностью закрыть воздушное пространство региона для российских самолетов. Данная мера была продиктована обострением конфликта на Украине. Речь шла о любых воздушных судах, эксплуатируемым российскими авиаперевозчиками или зарегистрированным в РФ.

Прогноз аналитиков Eurocontrol подразумевает, что в ближайшие семь лет воздушное пространство ряда стран СНГ, включая Россию и Украину, останется закрытым для воздушных судов. По этой причине ожидать возвращения бесперебойной связи этого региона со странами Европы в ближайшие годы не приходится.

«Ограничения в воздушном пространстве Украины, России, Белоруссии и Молдавии сохранятся до конца горизонта — вплоть до 2029 года. В настоящее время мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России останется закрытым до конца горизонта (2029). Возврата к нормальным маршрутам к концу этого горизонта не ожидается», — говорится в докладе организации.

28 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве и авиакомпаниях сообщила, что Минтранс подготовил проект развития российской авиационной отрасли до 2030 года. В денежном выражении бюджет программы должен составить 627 млрд рублей.

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