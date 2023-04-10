ЦБ заявил о сложностях замены зарубежного банковского оборудования российским

Центробанк РФ поддержал импортозамещение на банковском рынке, однако отметил сложности с замещением терминалов. Об этом написало ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Нам известно о такой проблеме…Мы поддерживаем вопрос импортозамещения в целом. И определенные шаги в этой области уже были сделаны. При этом, если российское программное обеспечение и операционные системы могут заместить зарубежные, и такие аналоги есть, то с оборудованием и инфраструктурой ситуация отличается: альтернативы есть не всегда», — отметили в пресс-службе Банка России.

Ранее Ассоциация банков России обратилась в Минпромторг с просьбой о выделении субсидий представителям платежной индустрии. Как уточнялось в письме, деньги нужны на импортозамещение POS-терминалов для приема карт французского производителя Ingenico, который ушел с российского рынка. На долю терминалов Ingenico приходится порядка 50% всех работающих терминалов на рынке – около 2 млн. Банки оценили предстоящую замену оборудования в 40 млрд рублей, говорилось в письме.

В Банке России уточнили, что вопрос выделения субсидий и определения их размеров является компетенцией правительства РФ. В ЦБ назвали эту задачу системной и отметили, что она требует решения, в том числе на уровне производителей.