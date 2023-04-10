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Производство мебели в России сократилось на 10% в январе — феврале 2023 года

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Shutterstock

Объем производства мебели в России сократился в натуральном выражении на 10%, до 7,9 млн единиц в январе — феврале 2023 года. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР).

Так сильно показатель снизился впервые за последние два года. В январе и феврале 2021 — 2022 годов выпуск мебели, напротив, рос, в том числе на фоне ввода большого объема жилья. Например, в первые два месяца прошлого года объем производства кухонной мебели увеличился на 40%, до 1,9 млн единиц относительно аналогичного периода 2021 года.

«Многие стали откладывать покупку мебели до нормализации ситуации в экономике», — объяснил тенденцию снижением активности покупателей Гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов.

На рынок также повлияла приостановка работы российских предприятий шведской торговой сети IKEA, на долю которых, по данным Business Stat, приходилось более 20% объема выпуска мебели на территории России.

На прошлой неделе директор производства ДСП на выкупленном у IKEA заводе в Новгородской области Сергей Емельянов сообщил, что новый собственник решил представить первую партию товаров в мае 2023 года.

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