В Госдуме призвали защитить покупателей квартир, использовавших маткапитал

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к замглавы правительства России Татьяне Голиковой с предложением обеспечить защиту россиян, которые приобретают квартиры с использованием материнского капитала, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо. Парламентарий предложила вносить сведения о распоряжении средствами маткапитала в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Она обратила внимание, что если в течения полугода после покупки жилье не оформляется в общую долевую собственность, включая выделение долей несовершеннолетним, то суды принимают решения о недействительности последующих сделок купли-продажи с этой недвижимостью, что грубо нарушает права добросовестных покупателей.

«На этапе покупки жилья нельзя проверить, использовался ли его владельцами материнский капитал, рассчитывать можно лишь на их честность в этом вопросе. Получается, что добросовестный покупатель сейчас никак не защищен, и мы должны ему эту защиту обеспечить», — отметила Лантратова.

В связи с этим она предложила создать конкретный механизм, позволяющий контролировать распределение долей в квартире.

Ранее Лантратова обратилась к председателю российского правительства Михаилу Мишустину с инициативой о регулировании деятельности проводящих бизнес-тренинги блогеров.