Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали защитить покупателей квартир, использовавших маткапитал

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к замглавы правительства России Татьяне Голиковой с предложением обеспечить защиту россиян, которые приобретают квартиры с использованием материнского капитала, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо. Парламентарий предложила вносить сведения о распоряжении средствами маткапитала в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Она обратила внимание, что если в течения полугода после покупки жилье не оформляется в общую долевую собственность, включая выделение долей несовершеннолетним, то суды принимают решения о недействительности последующих сделок купли-продажи с этой недвижимостью, что грубо нарушает права добросовестных покупателей.

«На этапе покупки жилья нельзя проверить, использовался ли его владельцами материнский капитал, рассчитывать можно лишь на их честность в этом вопросе. Получается, что добросовестный покупатель сейчас никак не защищен, и мы должны ему эту защиту обеспечить», — отметила Лантратова.

В связи с этим она предложила создать конкретный механизм, позволяющий контролировать распределение долей в квартире.

Ранее Лантратова обратилась к председателю российского правительства Михаилу Мишустину с инициативой о регулировании деятельности проводящих бизнес-тренинги блогеров.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях