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Экс-министр финансов Задорнов: мировой экономический кризис продлится до конца 2024 года

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Нынешний мировой экономический кризис, вызванный проблемами ряда западных банков, продлится до конца 2024 года включительно. Слова бывшего министра финансов России Михаила Задорнова приводит РИА Новости.

«Если мы говорим о балансировании стоимости активов в основных секторах экономики, «сдувании» венчурных и криптовалютных активов и подавлении инфляции, то ясно, что 2023 годом не ограничимся. Скорее всего, это 2023–2024 годы», — заявил Задорнов.

По его словам, в настоящее время мировая экономика сталкивается с первым серьезным кризисом со времен финансового коллапса 2008 года. Однако его влияние будет сильнее из-за пересечения экономических трудностей с масштабными геополитическими факторами.

9 апреля экс-министр финансов России Михаил Задорнов раскрыл пять причин текущего мирового экономического кризиса. Среди ключевых — беспрецедентный период нулевых процентных ставок в США и европейских странах; программы количественного смягчения со стороны Европейского Центробанка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС); пагубные последствия коронавирусной пандемии; торговые войны и протекционизм и международные санкции против РФ.

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