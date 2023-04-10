Экс-министр финансов Задорнов: мировой экономический кризис продлится до конца 2024 года

Нынешний мировой экономический кризис, вызванный проблемами ряда западных банков, продлится до конца 2024 года включительно. Слова бывшего министра финансов России Михаила Задорнова приводит РИА Новости.

«Если мы говорим о балансировании стоимости активов в основных секторах экономики, «сдувании» венчурных и криптовалютных активов и подавлении инфляции, то ясно, что 2023 годом не ограничимся. Скорее всего, это 2023–2024 годы», — заявил Задорнов.

По его словам, в настоящее время мировая экономика сталкивается с первым серьезным кризисом со времен финансового коллапса 2008 года. Однако его влияние будет сильнее из-за пересечения экономических трудностей с масштабными геополитическими факторами.

9 апреля экс-министр финансов России Михаил Задорнов раскрыл пять причин текущего мирового экономического кризиса. Среди ключевых — беспрецедентный период нулевых процентных ставок в США и европейских странах; программы количественного смягчения со стороны Европейского Центробанка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС); пагубные последствия коронавирусной пандемии; торговые войны и протекционизм и международные санкции против РФ.