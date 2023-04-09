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Специалист Теплых заявил, что россияне скупают жилье в Дубае из-за отсутствия налогов и санкций

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Depositphotos

Россияне начали скупать недвижимость в Дубае из-за комфортной налоговой политики, отсутствия санкций и высокого уровня жизни. Об этом News.ru заявил исполнительный директор агентства недвижимости Est Capital Дмитрий Теплых.

«Привлекательность данного рынка заключается в том, что он предлагает идеальные условия для инвестиций, отсутствие ограничений и санкций, хорошие условия для бизнеса и высокий уровень жизни, не говоря уже о беспроцентной рассрочке на покупку жилья», — отметил Теплых.

По его словам, россияне чаще всего покупают студии или жилье с одной спальней для инвестиций. Квартиры с двумя спальнями покупают обычно те, кто собирается там жить вместе с семьей. При этом минимальный размер инвестиций для выхода на рынок составляет $150 тыс.

Он добавил, что рынок недвижимости в Дубае продолжится и в 2023 году. Это произойдет из-за увеличения спроса и стоимости аренды на фоне геополитического кризиса в мире.

28 марта «Лента.ру», ссылаясь на данные исследования Dubai-Realty.com сообщила, что в феврале 2023 года жители Москвы и Подмосковья сократили спрос на недвижимость в Дубае (ОАЭ) на 14,94%. При этом результат февраля оказался на 85% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

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