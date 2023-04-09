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Mainichi Shimbun: Россия помогла глобальному Югу вырваться вперед в мировой экономике

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Блоковая борьба, которая началась в мире в результате спецоперации России на Украине, привела к тому, что глобальный Юг в лице Китая и Индии смог вырваться вперед в мировой экономике. Об этом пишет издание Mainichi Shimbun.

Глобальный Юг приобретает все более весомый голос в мировой экономике. Благодаря огромному трудоспособному населению и богатым природным ресурсам развивающиеся страны смогли прийти к стремительному росту, вызванному экономической глобализацией. Однако спецоперация на Украине может привести к фрагментации мировой экономики, от которой зависит само выживание глобального Юга. Поэтому две крупные державы — Китай и Индия — пытаются построить новый глобальный порядок и выступают против экономического разделения.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что Китай взял на себя инициативу по урегулированию ситуации на Украине ради стабилизации экономики в мире. Кроме того, китайской стороне не нравится однополярное доминирование США. Поэтому Китай желает построить новый многополярный мировой порядок, в котором будет учитываться голос глобального Юга.

Аналитики посчитали, что Индия также вносит весомый вклад в создание многополярного мира. Кроме того, страна не вступает в союзы с какими-либо блоками, придерживаясь политики равноправных отношений и не подвергаясь внешнему влиянию. Поэтому Индия может стать той страной, которая создаст возможности для диалога между Россией и Западом.

7 апреля обозреватель Al Mayadeen Бусейна Шаабан написала, что России удалось развеять миф о непобедимости Запада. Она отметила, что кризис в отношениях Запада и России привел к тому, что Москва стала тесно сотрудничать с КНР, Ираном и Индией. Кроме того, страны — члены ШОС увеличивают долю нацвалют в расчетах.

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