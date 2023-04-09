Аналитик Широв: слабое импортозамещение нанесет больше вреда экономике России, чем гонка вооружений

Неэффективное импортозамещение нанесет больше вреда российской экономике, чем гонка вооружений для советской. На этом фоне наращивание ввоза в РФ критически важной продукции, включая лекарства и другие необходимые товары, из зарубежных стран поможет сохранить порядка 5% от суммарного объема внутреннего валового продукта (ВВП) государства, приводит слова директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва газета «Аргументы и факты».

«Неэффективное импортозамещение будет более губительным для экономики страны, чем гонка вооружений для экономики СССР. Есть критически важная продукция, без которой нельзя обеспечить безопасность страны, базовые потребности людей, например, в лекарствах, вот этим мы должны сами себя полностью обеспечивать, как бы дорого и трудно это ни было <....> На это все критически важное приходится около 5% экономики страны», — заявил Широв.

По его словам, вся остальная продукция должна производиться на «выгодных условиях» на внутреннем российском рынке. В то же время важно сочетать эффективное внутреннее производство с импортом качественной продукции из зарубежных стран.

«Импорт может быть благом, если этим инструментом разумно пользоваться», — заключил Широв.

5 апреля издание РБК со ссылкой на результаты исследования сотрудников нижегородского филиала Высшей школы экономики (ВШЭ) и департамента прикладной экономики ВШЭ сообщило, что в случае прекращения поставок пластиков на российский рынок из-за международных санкций могут пострадать отрасли, выпускающие продукцию эквивалентную 14% от суммарного внутреннего валового продукта (ВВП) страны за 2021 год. В денежном выражении ущерб может составить $251–257,2 млрд в год, или 18–18,4 трлн рублей.