Comtrade: Израиль стал крупнейшим импортером российской водки по итогам 2022 года

По итогам прошлого года Израиль стал крупнейшим импортером российской водки. За 12 месяцев страна увеличила закупки данного вида алкоголя более чем в четыре раза — до $24,7 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные платформы ООН Comtrade.

«Израиль в прошлом году стал мировым лидером по импорту водки из России, увеличив закупки этой продукции в денежном выражении более чем в четыре раза — до 24,7 миллиона долларов с 5,7 миллиона годом ранее», — говорится в материале.

В число лидеров по объемам закупки российской водки также вошли Германия и Армения. На долю этих стран пришелся импорт на общую сумму $7,5 млн и $ 6,9 млн соответственно. При этом оба государства значительно сократили закупки этого алкоголя из России по итогам прошлого года, уточняется в статье.

«На втором месте оказалась Германия, сократившая импорт российской водки до 7,5 миллиона долларов с 43,4 миллиона долларов, ввезенных в 2021 году. Тройку лидеров за 2022 год замкнула Армения, несмотря на то, что сократила импорт водки из России почти вдвое — до 6,9 миллиона долларов с 13,2 миллиона годом ранее», — заключается в заметке.

21 февраля ТАСС со ссылкой на данные исследования российского производителя «умных» онлайн-касс «Эвотор» сообщил, что в российской несетевой рознице водка и коньяк подорожали на 12% в январе 2023 года по сравнению с таким же месяцем 2022 года. В январе средняя цена на водку составила 817 рублей за литр, что на 12% больше, чем в прошлом году.