Инвестстратег Суверов заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи может стабилизировать курс рубля

Решения ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, о сокращении объемов суточной добычи нефти до конца текущего года может стабилизировать курс рубля, несмотря на резкое падение курса российской валюты к мировым расчетным единицам за последние месяцы. Слова инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова приводит агентство «Прайм».

«Решение ОПЕК+ сократить добычу на миллион баррелей в сутки и вероятный во второй половине года дефицит углеводородов на мировом рынке могут подвести нефть Brent к 90 — 100 долларам за баррель, конечно, при условии, что не случится рецессии на Западе. Дисконт Urals к Brent также должен снизиться из-за нормализации логистики. Это может увеличить профицит торгового баланса и уменьшить дефицит бюджета, а главным бенефициаром этих процессов станет курс рубля», — пояснил Суверов.

По его словам, эти факторы могу стать предпосылками к стабилизации курса российской валюты по отношению к американскому доллару на уровне 85 рублей. При этом инвестиционный стратег полагает, что в ближайшее время доллар продолжит укрепляться к рублю — эффект от сокращения суточного объема добычи нефти в ряде стран наступит позже, заключил он.

7 апреля рубль завершил торги 7 апреля небольшим повышением к ведущим мировым валютам — доллару и евро. По состоянию на 19:00 мск, курс американской валюты составил 81,13 рубля. Это на 24,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,91 руб., подешевев на 23,75 копейки.