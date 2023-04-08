Аналитики заявили, что россияне чаще всего делают покупки в супермаркетах в выходные

Россияне совершают большую часть своих покупок в супермаркетах в выходные дни, где 70% платежей происходит по картам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные исследования банка «Русский стандарт».

«Традиционно в число самых популярных трат по банковским картам в субботы и воскресенья входят «супермаркеты», «кафе и фастфуд», «магазины одежды и обуви», «магазины косметики», «парикмахерские и салоны красоты». Супермаркеты – абсолютные лидеры в этой пятерке по числу покупок выходного дня», — отметили аналитики.

В публикации указали, что один поход в супермаркет по картам в среднем обходится в 776 рублей. При этом год назад этот показатель был на уровне 832 рублей. При этом снижение средней суммы похода в супермаркет можно объяснить тем, что в России серьезно выросла популярность на онлайн-доставки товаров.

Специалисты указали, что больше всего средняя цена покупки в субботу и воскресенье за год поднялась в категории одежды и обуви, где средний чек по итогам первого квартала вырос на 42% и составил 7585 рублей.

27 марта News.ru, ссылаясь на полученные данные разработчика онлайн-касс «Эвотор» сообщил, что лапша быстрого приготовления в России с марта 2022 года по март 2023 года выросла в цене практически на четверть (24%).