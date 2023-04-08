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«Ъ»: доходы российского бюджета начали догонять расходы в марте

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После начала бюджетного года с его огромным дефицитом ситуация с доходами и расходами бюджета стабилизировалась к марту. Небольшой профицит бюджета в марте сократил накопленный за первый квартал дефицит до 2,4 трлн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Минфина.

В публикации отметили, что путем вычитания показателей января—февраля из цифр января—марта получается, что отдельно в марте бюджет был закрыт с небольшим профицитом в размере 183 млрд рублей. Такой итог сильно отличается от ситуации первых двух месяцев года. В январе размер месячного дефицита составил 1,65 трлн рублей, в феврале — 933 млрд рублей. В результате в целом за первый квартал накопленный дефицит бюджета сократился до 2,4 трлн рублей.

При этом полученный дефицит за первый квартал является достаточно крупной суммой, так как в законе о бюджете прописан ориентир дефицита бюджета в размере 2,925 трлн рублей по итогам всего года. При более детальном рассмотрении, доходы бюджета в период с января по март 2023 года сократились на 21%, до 5,677 трлн рублей.

По данным Минфина, пополнить бюджет в краткосрочной перспективе может ослабевший рубль за счет продажи энергоресурсов. Кроме того, еще ожидаются поступления в виде разового налогового сбора от крупного бизнеса в размере 300 млрд рублей. Также у властей есть «заначка» нераспределенных резервов и 1,5 трлн рублей, получившиеся из-за авансового перечисления Соцфонду отдельных трансфертов для 2023 года.

6 апреля РБК, ссылаясь на аналитическую записку Счетной палаты о ходе исполнения бюджета ПФР за 2022 год писал, что по итогам прошлого года Пенсионный фонд зафиксировал рекордный профицит в размере 1,1 трлн рублей.

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