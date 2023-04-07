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В Госдуму внесли проект об ужесточении правил оборота вейпов в РФ

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Frank Franklin II/AP

В Госдуму РФ внесли законопроект, предусматривающий ужесточение правил оборота вейпов в России. Документ размещен в базе нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, поправки предусматривают запрет розничной торговли «устройствами для потребления никотинсодержащей продукции и составными частями для них на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, а также с использованием автоматов».

Кроме того, предлагается запретить никотиносодержащую продукцию с ароматизаторами и добавками. Данная мера, предполагают законодатели, позволит снизить ее привлекательность для несовершеннолетних.

Также, согласно документу, нельзя будет выкладывать и демонстрировать вейпы в торговых точках, чтобы у детей было меньше информации о такой продукции.

Один из авторов законопроекта, вице-спикер палаты Петр Толстой рассказал в своем Telegram-канале, что документ поддержали почти 400 депутатов от всех фракций Госдумы.

«Обязательно последуют и другие шаги, в том числе – ужесточение ответственности за нарушение закона», — добавил парламентарий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних россиян может быть принят 11 апреля.

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