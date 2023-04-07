Минэнерго Украины: оператор газохранилищ страны прошел сертификацию на соответствие правилам ЕС

В Министерстве энергетики Украины заявили, что компания «Укртрансгаз», оператор подземных хранилищ газа (ПХГ) страны, прошла сертификацию на соответствие правилам Евросоюза, что даст возможность Украине использовать около половины объемов своих мощностей для хранения запасов газа европейских стран. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что 7 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о сертификации «Укртрансгаза» как оператора газохранилищ.

В минэнерго Украины подчеркнули, что оно было принято после получения заключения секретариата энергосообщества о том, что сертификация «Укртрансгаза» соответствует положениям регламента Евросоюза.

Ранее председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев заявил, что на Украине начата сертификация «Укртрансгаза» по европейским правилам. По его словам, соответствующий запрос направлен в комиссию регулирования энергетики Украины.