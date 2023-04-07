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Курс юаня на Мосбирже превысил 12 рублей впервые с 21 апреля 2022 года

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Global Look Press

Курс юаня на торгах Мосбиржи впервые превысил 12 рублей с апреля 2022 года, следует из данных биржи.

По информации Мосбиржи, рубль торгуется с ощутимым падением в начале торгов. Так, юань поднялся до максимума за год и превысил 12 рублей.

Ранее курс евро вырос до 90 рублей впервые с апреля 2022 года. По данным на 07:44 часов мск, курс евро вырос на 0,95%.

До этого курс доллара поднялся до 82 рублей впервые с апреля 2022 года. По состоянию на 07:25 часов мск он вырос на 71 копейку, до 82,08 руб.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев говорил, что рубль будет ослабевать по отношению к доллару до тех пор, пока в экономике России не произойдут определенные сдвиги.

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