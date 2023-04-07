Аналитики ВШЭ разработали план развития «скрытых» преимуществ российских отраслей

Экономика России сможет стабильно и устойчиво расти, если будет развивать «скрытые» преимущества различных отраслей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на доклад экспертов НИУ ВШЭ «Экономика России под санкциями: от адаптации к устойчивому росту».

В публикации отметили, что помимо рыночных стимулов понадобится внедрять новые технологии, и результативнее всего это делать в отраслях со скрытыми сравнительными преимуществами. Таковыми являются отрасли с высокой производительностью, но с большими транзакционными издержками. В частности, речь идет о нефтепереработке, металлургии и табачной промышленности.

По данным экспертов, перспективность «скрытых» отраслей необходимо оценивать с помощью двух показателей производительности труда — уровня выработки на одного занятого в сравнении с мировыми мерками и совокупной факторной производительности (СФП). При этом среди аутсайдеров по производительности выделили производство текстиля, одежды, обуви, а также мебели и электрооборудования.

Во ВШЭ добавили, что в среднесрочной перспективе экономика России будет расти за счет развития производства, которое ориентировано на внутренний рынок. А для устойчивого спроса на внутреннем рынке нужен стабильный средний класс и рост его доходов.

6 апреля агентство ТАСС со ссылкой на содержание доклада ВШЭ сообщило, что 28% компаний в России сумели использовать введенные западными странами санкции для внедрения новых возможностей.