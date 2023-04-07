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Эксперт предрекла востребованность в России работников старше 50 лет

HR-стратег Рудакова: в 2023 году будут востребованы соискатели старше 50 лет

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Александр Рюмин

Российские работодатели в 2023 году будут активно обращать внимание на соискателей старше 50 лет, заявила РИА Новости директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова.

«На всплеск в сторону возрастных кандидатов повлияли отъезд мигрантов, ковидные ограничения, частичная мобилизация и отъезд за границу части трудоспособного населения», — сказала Рудакова.

Кроме того, по ее словам, соискателей старше 50 лет достаточно много в рабочих профессиях, куда не очень охотно идут молодые люди.

Также молодежь сразу претендует на зарплату в 100-300 тыс. рублей, однако 90% не может предложить подобный уровень оплаты труда, а люди старше 50 лет более лояльны к рынку, отметила эксперт.

Помимо прочего, работодатели делают выбор в пользу кандидатов старше 50-ти из-за их склонности следовать правилам и регламентам.

В то же время не всех кандидатов старшего поколения рынок готов принять. Эксперт указала, что соискателю обязательно нужно продемонстрировать свои профессиональные навыки и доказать, что на этой должности ему хватит энергии для выполнения задач.

Ранее опрос показал, что 80% работодателей намерены повысить зарплаты сотрудникам в 2023 году.

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