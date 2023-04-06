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Ozon нарастил оборот от продаж в 2022 году на 86%, до 832 млрд рублей

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Российский интернет-магазин Ozon нарастил оборот от продаж в 2022 году на 86% относительно показателя 2021 года, до 832,2 млрд руб. Информация об этом содержится в отчетности маркетплейса.

По результатам четвертого квартала (октябрь — декабрь) 2022 года ритейлер нарастил объем оборота товаров до 296 млрд руб., или на 67% по сравнению с таким же периодом 2021 года.

Выручка компании в 2022 году относительно 2021 года выросла на 55%, до 277 млрд руб. По итогам октября — декабря показатель увеличился на 41% в сравнении с четвертым кварталом 2021 года, до 93,6 млрд руб.

При этом интернет-магазин продолжает быть убыточным — компания сократила убыток до 11,2 млрд руб. с 20,8 млрд руб. в четвертом квартале 2021 года.

Ранее 6 апреля интернет-издание «Ридус» сообщило, что компания Ozon отстранила от работы московских курьеров, которые «засветились» на вирусном видео, где они небрежно выгружают товар из автомобиля.

В конце марта Telegram-канал Mash написал о похищении более 50 товаров со стороны сотрудницы одного из московских пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries на фоне забастовок.

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