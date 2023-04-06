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Центробанк упростил открытие передвижных офисов банков и расширил число доступных операций

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Depositphotos

Банк России упростил кредитным организациям процесс открытия передвижных офисов и расширил перечень доступных там операций. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы российского Центробанка.

«Регулятор упрощает порядок открытия банками передвижных пунктов кассовых операций и меняет наименование подразделения на «мобильный офис». При этом расширяется перечень банковских операций, которые вправе осуществлять мобильный офис», — сказано в сообщении.

Изменения вступят в силу в октября 2023 года. Отмечается, что благодаря возможности открытия передвижных пунктов кредитные структуры смогут оказывать услуги, в том числе на отдаленных и малонаселенных территориях страны.

В первой половине марта пресс-служба Банка России сообщила, что регулятор решил учредить оператора автоматизированной информационной системы страхования.

В начале марта зампредседателя российского Центробанка Сергей Белов рассказал о планах летом 2023 года презентовать новые банкноты номиналом в 1000 и в 5000 руб.

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