Enagas: Испания сократила потребление газа на 11% к концу марта 2023 года

с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года Испания сократила объемы потребления газа на 11% по сравнению со средними показателями за последние пять лет. Об этом сообщает газета El Periodico со ссылкой на статистические данные энергетической компании Enagas.

«Испания снизила потребление этого топлива до 232 430 ГВтч. Тем не менее этот показатель ниже согласованных ранее в ЕС 15% по добровольному сокращению потребления газа. Наиболее существенное снижение потребления зафиксировано в секторе традиционного спроса, который объединяет домохозяйства, компании и промышленность: оно понизилось на 27%, до 146 258 ГВтч», — говорится в материале.

При этом спрос на газ в королевстве для выработки электроэнергии увеличился на 42% по сравнению с пятью предыдущими годами — до 86 170 ГВтч. В то же время в февраля Испания значительно увеличила объемы импорта российского сжиженного природного топлива (СПГ) — этот показатель вырос на 151,4% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, заключается в статье.

3 апреля испанская газета El Confidencial сообщила, что сжиженный природный газ (СПГ) из России набирает популярность в Европе, так как на него не действуют ограничения Евросоюза (ЕС). Импорт этого топлива в 2022 году вырос до 19,25 млрд кубометров по сравнению с 14 млрд кубометров годом ранее.