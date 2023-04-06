«Ъ»: онованная бизнесменом Дмитрием Босовым Alltech отказалась от нефтегазового участка на Сахалине

Группа Alltech, которой владеют члены семьи и бывшие бизнес-партнеры погибшего в 2020 году Дмитрия Босова, отказалась от освоения сухопутного Призаливного участка в Сахалинской области. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в компании.

Призаливный участок располагается на территории Ногликского района Сахалинской области, его площадь составляет 167 кв. м. Лицензией на данный участок владела «Пасифик Ойл Ресорсес» (100% у кипрской Elranio Holdings Ltd). «Пасифик» с января этого года начала процесс ликвидации, следует из данных ЕГРЮЛ.

В Alltech пояснили газете, что отказались от освоения участка в связи с «экономической нецелесообразностью». В Минприроды не прокомментировали, вернулась ли уже данная лицензия в нераспределенный фонд.

Дмитрий Босов был найден мертвым в мае 2020 года в своем доме.

Погибший миллиардер родился в 1968 году в Барнауле. В 1997 году он стал совладельцем Красноярского алюминиевого завода, однако спустя три года продал акции и основал группу Alltech. Основным активом Босова являлась группа компаний «Сибантрацит». Ему также принадлежала компания «Востоуголь», занимающаяся разработкой угольных месторождений в регионах Сибири. Согласно данным Forbes, в 2020 году Босов занял 86-е место в списке богатейших россиян с состоянием $1,1 млрд.