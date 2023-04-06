Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: онованная бизнесменом Дмитрием Босовым Alltech отказалась от нефтегазового участка на Сахалине

close
100%
Владимир Михайлов/РИА Новости

Группа Alltech, которой владеют члены семьи и бывшие бизнес-партнеры погибшего в 2020 году Дмитрия Босова, отказалась от освоения сухопутного Призаливного участка в Сахалинской области. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в компании.

Призаливный участок располагается на территории Ногликского района Сахалинской области, его площадь составляет 167 кв. м. Лицензией на данный участок владела «Пасифик Ойл Ресорсес» (100% у кипрской Elranio Holdings Ltd). «Пасифик» с января этого года начала процесс ликвидации, следует из данных ЕГРЮЛ.

В Alltech пояснили газете, что отказались от освоения участка в связи с «экономической нецелесообразностью». В Минприроды не прокомментировали, вернулась ли уже данная лицензия в нераспределенный фонд.

Дмитрий Босов был найден мертвым в мае 2020 года в своем доме.

Погибший миллиардер родился в 1968 году в Барнауле. В 1997 году он стал совладельцем Красноярского алюминиевого завода, однако спустя три года продал акции и основал группу Alltech. Основным активом Босова являлась группа компаний «Сибантрацит». Ему также принадлежала компания «Востоуголь», занимающаяся разработкой угольных месторождений в регионах Сибири. Согласно данным Forbes, в 2020 году Босов занял 86-е место в списке богатейших россиян с состоянием $1,1 млрд.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях