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МВФ: раскол между США и Китаем грозит «фрагментацией мира» и бедностью

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Global Look Press

Напряженность между США и Китаем ведет к «фрагментации мира» и переносу производств в дружественные юрисдикции, что может нанести краткосрочный ущерб мировой экономике в 1% глобального ВВП за пять лет и 2% в долгосрочной перспективе, гласит оценка экспертов Международного валютного фонда (МВФ) в опубликованной на сайте фонда статье.

Эксперты полагают, что фрагментированный мир, вероятно, будет беднее. При этом они отметили, что от переноса производств могут быть относительные выгоды, подверженные значительной неопределенности.

По данным Bloomberg, этот анализ рисков стал «одним из самых громких» после пандемии коронавируса, в котором говорилось о глобальном экономическом ущербе.

В фонде также указали, что рост недоверия между США и КНР способен затронуть и банковскую систему — сбои в цепочках поставок и товарных рынках замедляют внутренний рост экономики и стимулируют инфляцию.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что по итогам текущего года мировая экономика продолжит находиться в состоянии «турбулентности», испытывая «шок за шоком».

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