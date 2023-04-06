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Пенсионный фонд закончил 2022 год с рекордным профицитом на уровне 1 трлн рублей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

По итогам прошлого года Пенсионный фонд зафиксировал рекордный профицит в размере 1,1 трлн рублей, сообщает РБК, ссылаясь на аналитическую записку Счетной палаты о ходе исполнения бюджета ПФР за 2022 год.

По данным газеты, это произошло из-за увеличения трансферта из федерального бюджета на 70% к запланированному уровню.

Уточняется, что в 2022 году общие доходы Пенсионного фонда России (с 1 января 2023 года — Фонд пенсионного и социального страхования) увеличились на 24,4% относительно изначального плана, который был утвержден в конце 2021 года, и составили 12,48 трлн руб. Также выросли расходы на 12%, до 11,37 трлн руб. В результате сложился профицит.

Такой профицит стал рекордным для ПФР, согласно закону о бюджете фонда, власти ожидали дефицит его бюджета в размере 122,4 млрд рублей.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова писала, что законопроект об увеличении максимальной суммы страхового покрытия в 2,8 млн рублей вступит в силу в мае.

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