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Bloomberg: власти Казахстана подают иск против Exxon и Shell из-за «несанкционированных расходов»

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Pavel Mikheyev/Reuters

Власти Казахстана намерены подать запросы на проведения разбирательств в арбитражные суды Женевы и Стокгольма. Правительство республики обвиняет руководство зарубежных нефтяных компаний, включая Exxon и Shell, в несанкционированном вычете расходов на общую сумму $16,5 млрд при разработке нефтегазовых месторождений Кашаган и Карачаганак, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о несогласованных расходах компаний в период с 2010 по 2018 год на Кашаганском месторождении и о тратах с 2010 по 2019 год на Карачаганакском. С помощью судебного иска власти Казахстана пытаются добиться увеличения нефтяных доходов республики и добиться права получать большую долю доходов от месторождений в соответствии с условиями соглашений о разделе продукции, уточняется в статье.

«Правительство Казахстана подает в арбитраж на компании, эксплуатирующие два крупных нефтяных месторождения в республике, с доходами в миллиарды долларов на кону на фоне обвинений в несанкционированных расходах. Правительство утверждает, что партнеры по проектам не должны были вычитать расходы в размере 13 миллиардов долларов за Кашаган и 3,5 миллиарда долларов за Карачаганак», — говорится в материале.

В прошлом месяце местное правительство назначило арбитров для наблюдения за делами по Кашагану и Карачаганаку в Женеве и Стокгольме соответственно. При этом нефтяные компании, против руководства которых предъявляются обвинения, еще не назначили своих арбитров, заключается в заметке.

В разработку Кашаганского месторождения компании инвестировали более $50 млрд. В проект вошли Shell Plc, Exxon Mobil Corp., государственная национальная компания «КазМунайГаз», Eni SpA и Total Energies SE. Партнеры по Карачаганакскому месторождению во главе с Shell и Eni инвестировали в разработку не менее $27 млрд.

2 апреля пресс-служба Министерства энергетики (Минэнерго) Казахстана сообщила о намерении страны до конца 2023 года, начиная с мая, сократить добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки. До этого власти России и Саудовской Аравии также заявили о планах по снижению объемов суточной добычи сырья — речь идет о сокращении на 500 тыс. баррелей для каждой страны до конца текущего года.

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