DOLGOV PRO: стоимость квадратного метра в новостройках Москвы выросла вдвое за 10 лет

За последние десять лет стоимость квадратного метра в новостройках первичного рынка недвижимости Москвы выросла в 2 раза — до 390 тыс. руб. по итогам марта текущего года. Для сравнения, в январе 2014-го этот показатель находился в среднем на уровне 196 тыс., сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании DOLGOV PRO.

«За последние 10 лет средняя цена 1 кв. м в столичных новостройках выросла в 2 раза — с 196 тыс. рублей в январе 2014 года до 390 тыс. рублей за 1 кв. м в марте 2023 года», — говорится в материале.

При этом схожая динамика прослеживалась и на первичном рынке недвижимости Подмосковья. За последние десять лет стоимость квадратного метра в местных новостройках выросла на 54% и в марте 2023 года достигла уровня 166 тыс. руб., уточняется в заметке.

«В Московской области наблюдались схожие темпы роста: за неполные 10 лет цена 1 кв. м в подмосковных новостройках увеличилась на 54% и достигла 166,8 тыс. рублей за 1 кв. м», — заключается в статье.

5 апреля интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение аналитиков компании «Бест-Новострой» сообщило, что на столичном рынке новостроек с начала 2023 года появилось только 15 новых проектов. Для сравнения, в четвертом квартале (октябрь--декабрь) 2022 года на рынок вышли 27 проектов.