ВШЭ: без импортозамещения пластиков в России под угрозой окажется выпуск продукции на $251-257 млрд

В случае прекращения поставок пластиков на российский рынок из-за международных санкций могут пострадать отрасли, выпускающие продукцию эквивалентную 14% от суммарного внутреннего валового продукта (ВВП) страны за 2021 год. В денежном выражении ущерб может составить $251–257,2 млрд в год, или 18–18,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сотрудников нижегородского филиала Высшей школы экономики (ВШЭ) и департамента прикладной экономики ВШЭ.

Аналитики руководствовались возможным сценарием, при котором внешняя торговля пластиками между Россией и западными странами полностью прекратилась бы в результате ограничений. Итоговая оценка подразумевает гипотетический запрет на импорт в РФ данного вида продукции из третьих стран и нехватку мощностей для выпавших объемов на внутреннем рынке, уточняется в статье.

«В случае отсутствия «ясно выраженных действий» по импортозамещению в производстве пластиков или их «провала» могут быть затронуты отрасли, выпускающие продукцию, эквивалентную 14% российского ВВП за 2021 год. В денежном выражении это соответствует $251–257,2 млрд в год, или 18–18,4 трлн рублей», — говорится в материале.

21 марта газета «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве сообщила, что Минпромторг России предложил запретить импорт товаров из пластика, включая 28 категорий данного вида продукции. В итоге под запрет в РФ может попасть ввоз одноразовой посуды, пластиковых контейнеров, стаканчиков, пакетов, ватные палочки и другие наименования.