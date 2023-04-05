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«Известия»: число малых предприятий в новых регионах России достигнет 170 тысяч

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Игорь Самойлов/РИА «Новости»

Число малых предприятий, которые зарегистрированы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, составит 170 тыс. Такую оценку дали местные власти новых российских регионов на встрече с ведомствами, написала газета «Известия» со ссылкой на близкие к правительству РФ источники.

«По последним данным ФНС РФ, в присоединившихся к РФ субъектах уже числится около 60 тыс. МСП. Так, на 10 марта этого года в юго-западных регионах страны числилось 59,4 тыс. предприятий. Из них большинство зарегистрированы в ДНР — 27,5 тыс. Чуть меньше расположены в ЛНР — 25,9 тыс., а также в Запорожской и Херсонской областях — 4,2 тыс. и 1,8 тыс., соответственно», — следует из статьи.

Таким образом, потенциал новых регионов в 170 тыс. пока реализован на треть, говорится в публикации.

По прогнозам бизнес-объединений, для достижения уровня в 170 тыс. компаний МСП в новых регионах потребуется пять-шесть лет. В то же время после 2030 года этот показатель может превысить 225 тыс.

В «Опоре России» сказали газете, что в разрезе по деятельности малых и средних предприятий в стране преобладают торговля и услуги, поэтому в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях эти сферы также будут наиболее популярными.

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