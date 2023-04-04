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АКРА: в 2023 году с российского рынка могут уйти 25-30 банков на фоне сложностей в экономике России

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Константин Кокошкин/Global Look Press

По итогам текущего года с российского финансового рынка могут уйти еще 25-30 банков в связи с международными санкциями. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков рейтингового агентства АКРА.

Среди ключевых причин возможного ухода с российского рынка иностранных банков — отмена регуляторных послаблений и продолжающиеся сложности в экономике РФ.

«Российский рынок в этом году могут покинуть 25–30 банков. Главной причиной сокращения числа кредитных организаций в 2023 году станет добровольный уход иностранных игроков. Основная часть придется на добровольную сдачу лицензии как российскими, так и иностранными банками, однако будет и некоторое число ее отзывов, скорее всего, у контролируемых резидентами компаний», — говорится в материале.

Таким образом, по итогам текущего года с российского финансового рынка могут уйти больше банков, чем в 2022-м. В прошлом году число зарубежных кредитных организаций в РФ сократилось на 12 штук, заключила директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина.

27 марта газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что руководство американского финансового конгломерата Citigroup не может продать российский Ситибанк из-за проблем с IT-системой, в которой используется софт прекративших дистрибуцию в РФ компаний Cisco и Oracle. При этом дополнительные трудности финансовому конгломерату создает тот факт, что ее IT-мощности размещены за рубежом.

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