Путин обсудит с Госсоветом ситуацию в промышленности РФ на фоне санкций

Президент России Владимир Путин 4 апреля проведет во видеосвязи заседание президиума Госсовета, сообщается на сайте Кремля.

Темой заседания станет развитие отечественной промышленности в условиях санкционного давления.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет 6 апреля. Об этом он сообщил во время заседания союзного Совета министров.

Он также уточнил, что в заседании примут участие президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 марта проводит в Москве заседание Совета министров Союзного государства с коллегой из Белоруссии Романом Головченко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что на апрель запланирован Высший госсовет Союзного государства России и Белоруссии.

До этого сообщалось, что Путин и Лукашенко провели продолжительный телефонный разговор, во время которого обсудили экономическое сотрудничество между двумя странами и другие темы.