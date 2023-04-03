Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин обсудит с Госсоветом ситуацию в промышленности РФ на фоне санкций

close
100%
Алексей Бабушкин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 4 апреля проведет во видеосвязи заседание президиума Госсовета, сообщается на сайте Кремля.

Темой заседания станет развитие отечественной промышленности в условиях санкционного давления.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет 6 апреля. Об этом он сообщил во время заседания союзного Совета министров.

Он также уточнил, что в заседании примут участие президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 марта проводит в Москве заседание Совета министров Союзного государства с коллегой из Белоруссии Романом Головченко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что на апрель запланирован Высший госсовет Союзного государства России и Белоруссии.

До этого сообщалось, что Путин и Лукашенко провели продолжительный телефонный разговор, во время которого обсудили экономическое сотрудничество между двумя странами и другие темы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях