Замглавы Минфина Колычев заявил, что свыше ₽2,5 трлн налогов получило Казначейство в марте

Более 2,5 трлн рублей поступили на счет Казначейства РФ в марте в виде налогов. Об этом в Telegram-канале министерства заявил замглавы Минфина Владимир Колычев.

«28 марта на обособленный счет поступило более 2,5 трлн рублей налоговых платежей. После распределения эти средства будут отражены в бюджетной отчетности за I квартал в составе конкретных налоговых поступлений соответствующих бюджетов бюджетной системы», — отметил Колычев.

По его словам, плательщики уплачивают налоги до 28-го числа ежемесячно, и эти средства поступают на обособленный счет в Федеральном казначействе.

Он добавил, что поступления доходов от продажи нефти и газа соответствуют той намеченной политике, которая заложена при формировании бюджета, а выпадающие доходы компенсируются за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ) в соответствии с бюджетным правилом.

16 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию министра энергетики РФ Николая Шульгинова «О реализации приоритетных проектов в энергетике» писала, что по итогам 2022 года объемы денежных поступлений от представителей угольной отрасли выросли вдвое по сравнению с данными за аналогичный период 2021-го (175 млрд руб.) и достигли отметки 360 млрд руб. В сравнении с 2020-м (63 млрд руб.) показатель увеличился в шесть раз.