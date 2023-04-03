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Комитет ОПЕК+ подтвердил текущие условия сделки по сокращению добычи нефти

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Eric Gay/AP

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил текущие условия сделки и отметил, что дополнительное сокращение добычи ряда стран альянса, включая Россию, до конца 2023 года составит 1,66 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике комитета.

«Члены JMMC подтвердили свою приверженность декларации о кооперации, которая действует до конца 2023 года, в том виде, как было решено на 33-м заседании министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК 5 октября 2022 года», — говорится в сообщении.

Комитет отметил, что Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман, Габон приняли решение добровольно сократить добычу нефти.

Ранее сообщалось, что мониторинг ОПЕК+ подтвердил договоренности, достигнутые на встрече в Вене в октябре 2022 года.

3 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ, что в Белом доме недовольны решением Саудовской Аравии и Российской Федерации сократить добычу нефти, назвав это помощью Москве.

Агентство Associated Press сообщило, что решение государств ОПЕК+ сократить добычу нефти может спровоцировать в США и других странах Запада рост инфляции и цен на бензин. По данным агентства, такое решение может увеличить бюджет РФ.

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