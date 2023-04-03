Суд в Нижнем Новгороде снял арест с недвижимости и оборудования Volkswagen в России

Арбитражный суд Нижегородской области снял арест с недвижимого имущества и оборудования компании Volkswagen, наложенный в качестве обеспечительных мер по иску Горьковского автозавода (ГАЗ). Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

Согласно сообщению суда, обеспечительные меры, принятые определением от 17 марта, были сняты с объектов недвижимого имущества, а также с производственного оборудования и прочего движимого имущества.

Ранее сообщалось, что суд в России арестовал активы Volkswagen в рамках иска компании ГАЗ, которая потребовала взыскать с немецкого предприятия 15,6 млрд руб. Суд запретил любые регистрационные действия, связанные с реорганизацией, ликвидацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала Volkswagen и подконтрольных ей юридических лиц.

Позднее Volkswagen Group обратилась в суд, потребовав от нескольких таможен в Приволжье отменить взысканные платежи и пени. Уточнялось, что сумма иска достигает почти 300 млн руб.