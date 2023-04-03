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Центробанк учтет решения стран ОПЕК+ о снижении нефтедобычи на заседании по ключевой ставке

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Руководство Банка России примет во внимание решения ряда стран ОПЕК+ по сокращению суточных объемов нефтедобычи на ближайшем заседании по ключевой ставке, которое состоится 28 апреля. Слова заместителя председателя Центробанка (ЦБ) Алексея Заботкина приводит «Интерфакс».

«Будет действительно очень много данных о состоянии российской экономики. Плюс ситуация в плане внешних обстоятельств, она тоже развивается довольно динамично. Как вы видели, за выходные были новые решения со стороны ОПЕК, цены нефти на этом. Мы все это будем учитывать», — заявил Заботкин.

Последнее заседание руководства ЦБ по ключевой ставке прошло 17 марта. Тогда валютный регулятор принял решение оставить без изменений планку в 7,5% годовых. При этом данный уровень не изменился в четвертый раз подряд. Следующее заседание руководства пройдет в конце текущего месяца. По его итогам ЦБ опубликует данные о недельной и месячной инфляции, данные динамики ВВП РФ за 2022 год и платежный баланс за первый квартал 2023 года, заключается в материале.

3 апреля агентство Bloomberg сообщило, что решение нескольких стран ОПЕК+ о сокращении суточного объема добычи нефти стало «огромным сюрпризом» для глобального энергорынка. На этом фоне в обозримом будущем мировая экономика может столкнуться с рецессией из-за повышения цен на энергоресурсы и дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ведущими Центральными банками.

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