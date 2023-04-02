Глава Минфина Молдавии заявила, что экономика страны вырастет на 2% в 2023 году

Экономика Молдавии по итогам 2023 года вырастет на 2%, а инфляция будет на уровне 14%. Об этом в интервью кишиневскому телеканалу Vocea Basarabiei заявила министр финансов республики Вероника Сирецяну-Врагалева.

«Ситуация непростая, потенциальный экономический рост в 2023 году составит 2%, и при инфляции в 14% социальная защита видится на данный момент недостаточной», — отметила Сирецяну-Врагалева.

По ее словам, 2023 год стал еще одним годом кризисов для экономики, однако госбюджет страны был социально-ориентированным. При этом Молдавия столкнулась с множеством проблем, главной из которых стал энергокризис.

Она добавила, что правительство смогло сэкономить 5 млрд леев ($271,6 млн), которые были направленны на компенсацию в холодный период года. Поэтому данные средства будут отложены уже на следующий отопительный сезон.

1 марта премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что его страна больше не зависит от поставок российских энергоресурсов. Глава правительства сказал, что Молдавия может жить спокойно без российского газа или электричества. Однако это обстоятельство будет означать более высокие цены.