Германия совершила серьезную ошибку, встав в авангард антироссийских санкций и фактически втянув себя в конфликт на Украине. Поэтому ситуация в стране не изменится, пока она не изменит свой внешнеполитический курс. Об этом пишет Hamshahri.

Будучи в авангарде антироссийских санкций, Германия обрекла себя на падение уровня жизни, из-за чего в стране начались крупнейшие забастовки, «заморозившие» нормальное течение жизни и развитие экономики. Например, забастовки в стране уже привели к остановке работы аэропортов, автобусных и железнодорожных вокзалов, что вызвало перебои в перевозке грузов, нарушило нормальное функционирование экономики.

В публикации отметили, что еще до начала спецоперации на Украине Германия серьезно зависела от поставок российского газа. Теперь же страна столкнулась с резким ростом цен на энергоносители и большой инфляцией. Из-за этого ФРГ оказалась в порочном кругу, где очередные санкции против России лишь разгоняют инфляцию в стране. Однако немецкие политики заявляют, что будут находиться в авангарде антироссийской санкционной политики «столько, сколько нужно».

Аналитики посчитали, что при сохранении нынешнего политического курса страны, ситуация в экономике никак не изменится. Кроме того, забастовки рабочих могут продолжиться и дальше, если инфляция так и будет стремительно расти.

29 марта Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что государственный долг Германии достиг рекордно высокого уровня €2,37 трлн из-за расходов на борьбу с пандемией коронавируса и энергетического кризиса.