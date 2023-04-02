Министр транспорта Гунавардан не исключил продажу SriLankan Airlines покупателю из России

Власти Шри-Ланки намерены продать национального перевозчика SriLankan Airlines, при этом покупатель может быть из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра транспорта страны Бандула Гунавардана.

«Да, я могу подтвердить, что власти Шри-Ланки планируют продажу SriLankan Airlines, но покупатель еще не найден», — пояснил министр транспорта Шри-Ланки.

По словам собеседника агентства, существует много бизнес-возможностей и покупателем действительно могла быть статья какая-нибудь компания из РФ.

Также Гунавардана подчеркнул, что власти намерены найти хорошего покупателя для перевозчика. Сейчас SriLankan Airlines не выполняет рейсы в Россию из-за трудностей со страховкой, обратил внимание он.

«У авиакомпании есть проблемы со страховкой: как только они ее решат, они попробуют возобновить полеты в Россию», — добавил он.

Другие подробности по продаже SriLankan Airlines не приводятся.

Ранее стало известно, что авиаперевозчик Lufthansa задержал рейсы по всему миру из-за сбоя в IT-системе.