SE: цены на продукты питания шокировали жителей Польши

Огромная инфляция в Польше настолько разогнала цены на продукты питания в магазинах, что многие местные жители были шокированы новыми цифрами. Об этом сообщает польский портал Super Express.

В публикации привели в пример письмо местной жительницы в редакцию, которая приложила к нему чеки на продукты, купленные в 2019 году.

«Я убиралась в квартире и нашла старые чеки за покупки, которые делала в 2019 году. Увидев цену на яйца, овощи или бананы, я не поверила своим глазам. Все ужасно подорожало», — отметила местная жительница в письме.

По полученным данным журналистов портала, которые решили проверить текущие цены в тех же магазинах, указанных в чеках, сильнее всего подорожал сладкий перец. За четыре года цена выросла в два раза и сейчас составляет 22 злотых ($5,12) за килограмм. На втором месте по подорожанию яйца, цены на которые выросли с 4,99 ($1,16) злотых до 7,99 ($1,86) злотых. Также серьезно подорожали бананы, лук и картошка.

24 марта в Польше граждан призвали не греть ужин в микроволновке и не запускать стирку белья в вечернее время для улучшения энергетического баланса страны. Полякам рассказали о том, какое отношение имеют «энергетические часы пик» к безопасности страны. Дело в том, что когда жители включают бытовые приборы «в 15 миллионах польских домохозяйств», спрос на электроэнергию значительно возрастает и электростанции вынуждены работать на износ.