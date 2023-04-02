На Украине с 1 апреля банковская система перешла на круглосуточные платежи без выходных

На Украине с 1 апреля банки будут осуществлять переводы круглосуточно семь дней в неделю, сообщило в издание «Экономическая правда».

«С 1 апреля заработало новое поколение Системы электронных платежей Национального банка Украины <…>. система доступна для проведения межбанковских платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю», — говорится в материале.

Переводы будут осуществляться без перерывов и в праздничные дни.

На новую систему перешли все банки, Государственная казначейская служба, Национальный депозитарий и компании-разработчики ПО.

Прежде платежи проводились в течение «банковского дня» — с 9:00 до 16:00 по местному времени.

Ранее глава украинского Центробанка Алексей Пышный заявил, что власти Украины больше не будут рассматривать вариант с «опасной» эмиссией гривны для финансирования военных действий с Россией.