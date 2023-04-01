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Talouselämä: счета центра науки и культуры РФ в Хельсинки заморозили из-за санкций

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Банковские счета Российского центра науки и культуры в Хельсинки были заморожены из-за санкций ЕС до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает Talouselämä.

Отмечается, что 10 марта соответствующее решение приняло Управление по взысканию долгов.

«Активы Центра были заморожены банком Nordea, в котором у Российского центра науки и культуры открыт счет. Причиной заморозки являются санкции ЕС, введенные в связи с российской (спецоперацией. — «Газета.Ru») на Украине», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что доля России в общем импорте Финляндии уменьшилась до 2,6% по итогам 2022 года. Доля России в общем стоимостном импорте Финляндии за 2022 год сократилась в 6 раз — с 15,8% в январе прошлого года до 2,6% в декабре, в экспорте показатель упал за тот же период вдвое — с 5,4% до 2,7%, отметили в финской таможне.

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Санкции против России
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