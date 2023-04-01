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В России с 1 апреля проиндексировали социальные пенсии на 3,3%

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В России с субботы социальные пенсии были повышены на 3,3%. Об этом сообщило РБК.

«Коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2023 года утвердили в размере 1,033», — следует из материала.

В июне 2022 года социальные пенсии были проиндексированы на 10%. Апельское повышение состоялось к этой ранее проведенной индексации. Решение об индексации затронет около 4 млн человек, пишет РБК.

«Индексация социальных пенсий за 2022 год проходит в два этапа — с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года — еще на 3,3%. Таким образом за год социальные пенсии увеличиваются на 13,6%, как ранее был увеличен прожиточный минимум. Социальные пенсии получают те люди, «которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии»», — говорится в материале.

Те граждане, у которых социальная пенсия ниже прожиточного минимума, получают социальную доплату до соответствующего уровня.
Ранее председатель Фонда пенсионного и социального страхования РФ Сергей Чирков заявил, что соцфонд назначил около 30 тыс. пенсий в новых регионах России с 1 марта.

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