ЦБ изменил правила покупки инвесторами иностранных ценных бумаг дружественных стран

Центробанк России с 1 апреля 2023 года меняет правила покупки неквалифицированными инвесторами ценных бумаг эмитентов дружественных стран, если они учитываются в недружественном депозитарии. Об этом со ссылкой на предписание регулятора сообщает ТАСС.

Согласно новым правилам, брокер имеет право исполнить поручение клиента лишь в том случае, если уведомил его о возможной блокировке таких ценных бумаг в дальнейшем. Сообщения клиенту могут отправляться с помощью push-уведомлений перед каждой сделкой, либо брокер может однократно проинформировать его о правилах покупки и получить согласие на принятие риска.

С 21 марта 2023 года был приостановлен допуск к организованным торгам ПАО «СПБ биржа» новых иностранных ценных бумаг, разрешенных для неквалифицированных инвесторов, если они учитываются в недружественном депозитарии.

Ранее сообщалось, что Центробанк продлил на полгода запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам.

До этого стало известно, что Центробанк России продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Ограничение вводилось с 1 апреля 2022 года на год. С 1 апреля текущего года оно продлевается еще на шесть месяцев.