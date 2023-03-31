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38% россиян не поняли принципов работы цифрового рубля накануне его запуска Банком России

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Depositphotos

Более трети россиян (38%) не понимают принципов работы и предназначения новой формы национальной валюты — цифрового рубля. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на результаты опроса, который провели аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Еще 28% респондентов сказали, что не хотят пользоваться цифровым рублем, так как не доверяют новому финансовому инструменту.

В соответствии с данными опроса, только 34% участников готовы пользоваться цифровым рублем. Из них 14% уверены, что начнут активно пользоваться новым активом, 20% выразили готовность применять его в случае необходимости — например, при получении социальных выплат.

Во второй половине сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о планах регулятора начать тестирование цифрового рубля с реальными клиентами с 1 апреля 2023 года.

На этой неделе вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что введение цифрового рубля могут завершить в 2023 году, и власти уже занимаются разрешением вопроса с проведением сделок на традиционных площадках.

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