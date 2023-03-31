Экономист Дайнеко напомнила россиянам о праве получить субсидии на оплату услуг ЖКХ

Не только малоимущие, но и граждане, чей доход превышает размер прожиточного минимума, могут рассчитывать на возможность снижения платы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Слова эксперта Центра финансовой грамотности НИФИ Министерства финансов (Минфина) России, экономиста Ольги Дайнеко приводит РИА Недвижимость.

Расходы на оплату ЖКУ российских домохозяйства не должны превышать 22% от дохода семьи, однако в некоторых регионах этот порог может быть и ниже. Если же объем затрат превышает данную планку, тогда гражданам стоит рассчитывать на получение соответствующей субсидии от властей, пояснила она.

«Увеличившиеся в этом году суммы счетов за ЖКУ неизбежно побуждают искать способы экономии потребляемых ресурсов и снижения расходов на коммуналку <....> Несмотря на то, что возможность получения субсидии напрямую связана с размером получаемого дохода, при доходе выше прожиточного минимума также есть шанс получить финансовую помощь», — заключила Дайнеко.

28 марта газета «Известия» сообщила, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России направило в правительство предложение включить в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг расходы на установку и обслуживание «умных» счетчиков воды и тепла. Обязанность по их установке хотят возложить на ресурсоснабжающие организации (РСО), когда они выступают исполнителем услуги, все расходы будут включаться в тарифы на ЖКУ.