ЦБ продлил на полгода ограничения на переводы за рубеж

Банк России продлил до 30 сентября 2023 года ограничения на переводы за рубеж. Об этом регулятор сообщил в своем Telegram-канале.

Граждане России смогут переводить на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн в месяц. При этом объем средств, выведенных через системы денежных переводов, не может превышать $10 тыс. в месяц. Для других иностранных валют ограничения сохраняются, стоимость выводимой валюты в долларах не должна превышать соответствующие долларовые показатели.

Физические лица-нерезиденты, работающие в России, все равно могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы, независимо от того, являются ли они гражданами дружественных или недружественных стран. При этом физические лица-нерезиденты из недружественных стран, не работающие в России, а также юридические лица из таких государств не имеют права на перевод средств за рубеж.

Ранее ЦБ РФ сообщил о снижении объема незаконного вывода средств за рубеж.