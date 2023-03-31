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В Госдуме призвали банки к выдаче беспроцентной ипотеки для «раскочегаривания» российской экономики

Депутат Госдумы Федоров предложил выдавать беспроцентные кредиты на покупку нового жилья

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Российским властям следует перенять опыт европейской модели поощрения и начать выдавать гражданам беспроцентные кредиты на покупку нового жилья. Руководству же Центробанка (ЦБ) стоит задуматься над возможность обнуления ключевой ставки, приводит слова представителя комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгения Федорова радиостанция «Говорит Москва».

В качестве примера депутат привел Данию, где ипотека выдается в том числе под отрицательные проценты. Таким образом, местные власти стимулируют граждан скандинавской страны к более активному приобретению нового жилья. Эту же практику можно реализовать и на российском рынке недвижимости, пояснил он.

«Надо идти не по пути как бы сдерживания аппетита граждан, а по пути, как это делается в той же Европе: обнулять процентную ставку и выдавать ипотеку под нулевой процент. Я напоминаю, что в Дании ипотека под минусовой процент выдается. То есть гражданам доплачивают немножко за то, что они берут кредит, чтобы построить себе жилье, и тем самым раскочегаривают строительную отрасль, экономику страны в целом», — заключил Федоров.

30 марта агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка сообщило, что по итогам февраля текущего года средняя ставка по ипотеке на российском рынке вновь превысила 8% и составила 8,05%. Таким образом данный показатель увеличился до уровня марта 2022 года, а сначала 2023-го планка поднялась на 1,4 процентных пункта.

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