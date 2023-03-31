Аэрокосмическая компания Virgin Orbit приостанавливает свою работу

Аэрокосмическая компания Virgin Orbit, предоставляющая услуги по запуску малых спутников (входит в Virgin Group), сообщила, что приостанавливает свою деятельность и сокращает примерно 85% персонала. Об этом информирует американский телеканал CNBC News со ссылкой на руководство компании.

«У нас нет выбора, кроме как немедленно пойти на масштабные, чрезвычайно болезненные перемены», — заявил генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт.

По его словам, увольнения затронут 675 рабочих мест, но какая-то часть персонала перейдет в сестринские компании холдинга.

Харт пояснил, что причиной такого решения стали проблемы с привлечением финансирования.

В январе стало известно, что ракета-носитель воздушного запуска LauncherOne американской компании Virgin Orbit не смогла вывести аппараты на орбиту.