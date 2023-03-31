Huawei сообщила о падении чистой прибыли в 2022 году на 68,7%, до $5,2 млрд

Чистая прибыль китайской телекоммуникационной компании Huawei за 2022 год снизилась на 68,7% и составила 35,6 млрд юаней ($5,2 млрд). Об этом сообщил председатель Совета директоров Huawei Сюй Чжицзюнь на пресс-конференции, трансляцию которой вели на сайте компании.

По словам Сюй, выручка по итогам 2022 года составила 642,3 млрд юаней ($94,4 млрд), что выше на 0,9% относительно показателя 2021 года.

В прошлом году китайская компания потратила на научно-исследовательские разработки 161,5 млрд юаней ($23,7 млрд), повысив объем трат на 25,1 по сравнению с годом до этого. Это один из самых высоких показателей за всю историю компании.

В 2019 году США ввели санкции против Huawei в рамках торговой войны с Китаем. В том числе Вашингтон прекратил поставки новейших чипов и заблокировал доступ к американским технологиям.

В первой половине марта в Барселоне прошла техновыставка Mobile World Congress (MWC), в рамках которой Huawei представила новые серверные материнские платы. Издание Tom's Hardware показало фотографии, сделанные посетителями мероприятия, на которых названия всех чипов устройств компании были заклеены черной изолентой.