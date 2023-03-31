Сочи обогнал Нью-Йорк, Лондон и Дубай по стоимости элитных квартир в 2022 году

Сочи обогнал Нью-Йорк, Лондон и Дубай по стоимости квадратного метра элитного жилья по итогам 2022 года. Первое место заняло Монако, второе – Гонконг. Об это написало РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group. Компания в своих расчетах использовала аналитический отчет о благосостоянии The Wealth Report 2023, который каждый год готовит международная компания Knight Frank. До 2022 года NF Group работала в России под ее брендом.

В рамках данного отчета ежегодно подсчитывается «индекс миллиона долларов». Он показывает, сколько квадратных метров нового элитного жилья на наиболее популярных рынках мира можно купить за $1 млн. Российские города в 2023 году не были включены в рейтинг, однако NF Group подсчитала, какие места в индексе они бы заняли.

По данным компании, первое место в индексе по итогам 2022 года заняло Монако, где на $1 млн можно купить только 17 кв. м в элитной квартире. На втором месте — Гонконг.

Сочи, по подсчетам NF Group, занимает третье место — в курортном городе можно купить 29 кв. м. Двумя годами ранее за эту сумму можно было приобрести квартиру в 41 кв. м., что соответствует седьмой позиции.

В Нью-Йорке за $1 млн можно купить квартиру на 3 кв. м больше. При этом в Нью-Йорке, по данным Knight Frank, в прошлом году было продано 244 квартиры стоимостью выше $10 млн каждая, что стало максимумом среди всех мировых рынков элитного жилья.

В 2023 году Сочи по-прежнему будет основным городом спроса среди покупателей элитного жилья в России, считают в NF Group.