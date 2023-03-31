Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сочи обогнал Нью-Йорк, Лондон и Дубай по стоимости элитных квартир в 2022 году

close
100%
Freepik

Сочи обогнал Нью-Йорк, Лондон и Дубай по стоимости квадратного метра элитного жилья по итогам 2022 года. Первое место заняло Монако, второе – Гонконг. Об это написало РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group. Компания в своих расчетах использовала аналитический отчет о благосостоянии The Wealth Report 2023, который каждый год готовит международная компания Knight Frank. До 2022 года NF Group работала в России под ее брендом.

В рамках данного отчета ежегодно подсчитывается «индекс миллиона долларов». Он показывает, сколько квадратных метров нового элитного жилья на наиболее популярных рынках мира можно купить за $1 млн. Российские города в 2023 году не были включены в рейтинг, однако NF Group подсчитала, какие места в индексе они бы заняли.

По данным компании, первое место в индексе по итогам 2022 года заняло Монако, где на $1 млн можно купить только 17 кв. м в элитной квартире. На втором месте — Гонконг.

Сочи, по подсчетам NF Group, занимает третье место — в курортном городе можно купить 29 кв. м. Двумя годами ранее за эту сумму можно было приобрести квартиру в 41 кв. м., что соответствует седьмой позиции.

В Нью-Йорке за $1 млн можно купить квартиру на 3 кв. м больше. При этом в Нью-Йорке, по данным Knight Frank, в прошлом году было продано 244 квартиры стоимостью выше $10 млн каждая, что стало максимумом среди всех мировых рынков элитного жилья.

В 2023 году Сочи по-прежнему будет основным городом спроса среди покупателей элитного жилья в России, считают в NF Group.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях