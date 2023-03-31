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El Confidencial: Испания покупает у России рекордные объемы сжиженного природного газа

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Depositphotos

Мадрид нарастил закупки сжиженного природного газа у Москвы на 84% с начала специальной военной операции на Украине, став лидером среди стран Евросоюза (ЕС) по импорту этого вида топлива, написала испанская газета El Confidencial.

«Российский газ в изобилии течет в Испанию. Ни правительство, ни Брюссель не знают, как это остановить. <...> Страна увеличила закупки этого топлива на 84% с начала российской спецоперации на Украине», — сказал автор материала Лукас Прото.

По его словам, только испанская энергетическая компания Enagás, согласно ежемесячной статистической сводке компании, за первые два месяца 2023 года нарастила закупки СПГ на 172% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Прото отметил, что европейские власти пытаются давить на испанских импортеров, однако ЕС не вводил ограничений на поставки СПГ. «Импортеры — частные компании, и сделки полностью легальны», — добавил он.

На этой неделе агентство Bloomberg написало, что ЕС пытается найти решение по предоставлению странам-участникам альянса возможности введения запрета на поставки СПГ из России без принятия новых санкций.

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